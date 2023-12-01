3 مؤشرات ترجح كفة الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - ترجح الأرقام تفوق كفة الهلال على النصر في ديربي الرياض المرتقب، والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

كفة الهلال تتمحور حول 3 مؤشؤات رئيسية، نظافة الشباك والصلابة الدفاعية والغزارة التهديفية، حيث تقدم الكتيبة الزرقاء بقيادة جورجي جيسوس، واحدة من أفضل انطلاقته في الدوري السعودي، وضعته في الصدارة.

ويتربع الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وفي جعبته 38 نقطة من 12 انتصارًا وتعادلين ولم يتلق أي خسارة، ويليه النصر في الوصافة بفارق 4 نقاط.، ويتطلع الأول للابتعاد بالصدارة بينما الثاني يهدف تقليص الفارق وإشعال المنافسة.

نظافة الشباك

يتصدر الحارس المغربي ياسين بونو، قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم في الدوري السعودي بالموسم الحالي، بواقع 8 مباريات ويليه الثنائي السنغالي إدوارد ميندي من الأهلي ومارسيلكو جروهي من الاتحاد بفارق مباراتين.

الصلابة الدفاعية

ترتكز انتصارات الهلال في الموسم الحالي على قوة دفاعاته التي جعلته الأقوى بين أقرانه في الدوري السعودي، إذ لم يستقبل سوى 8 أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الأن في المسابقة، وياتي النصر في المرتبة الثالثة من القوة الدفاعية بالتساوي مع الاتحاد بواقع 15 هدفًا خلف التعاون الذي استقبل 13 هدفًا.

الغزارة التهديفية

على الرغم من انفراد كريستيانو رونالدو نجم النصر، بصدارة قائمة هدافي الدوري السعودي، إلا أن الهلال أكثر الفرق من حيث المعدل التهديفي بواقع 43 هدفا في 14 مباراة، ويليه النصر بفارق 4 أهداف.