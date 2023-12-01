الهلال والنصر.. من يكسر حاجز أندية العاصمة في ديربي الرياض؟

ياسر رشاد - القاهرة - تتسم مواجهات النصر والهلال بالتنافسية الشديدة وتبادل أدوار المنتصر في ديربي الرياض بصفة خاصة وبأخرى عامة بين أندية العاصمة، في الدوري السعودي للمحترفين.

حاجز أندية العاصمة

لم يشهد التاريخ فريقًا منهما استطاع بسط سيطرته لأكثر من 3 انتصارات، إذ لم ينجح الهلال سوى في تحقيق 3 انتصارات متتالية على أندية العاصمة في الدوري السعودي للمحترفين ولكنه استطاع تكرارها في 7 مرات، لذا فإنه سيبحث كسر الحاجز بتحقيق انتصاره الرابع لأول مرة، في حين يبحث النصر عن ثالث انتصاراته على أندية العاصمة منذ مايو 2015، كونه لم يحقق سوى انتصارين متتالين فقط 6 مرات سابقة.

ويبحث الفريقان عن نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات وتكليلها بالهدف المنشود وهو التتويج بالدوري السعودي، إذ يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة ويليه النصر وصيفًا بفارق 4 نقاط.

كفة الهلال تميل

تشير نتائج المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى تفوق الهلال بتسجيله 40 انتصارًا بمعدل تهديفي بلغ 146 هدفًا، مقابل 30انتصارًا للنصر بمعدل تهديفي 114 هدفًا، في حين كتب التعادل نتيجة 30 مباراة أخرى بينهما.

ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تتسم مواجهات الهلال والنصر في السنوات الأخيرة، بالزخم الجماهيري والإعلامي الكبير، جعله واحدة من أقوى ديربيات الكرة على مستوى العالم، بعد استقطاب أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الصيف الماضي.