شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دور الـ 16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية على صعيد دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024 .

يشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الأهلى والزهور مع طلائع الجيش والجزيرة مع الزمالك والشمس مع هليوبوليس و الطيران مع سبورتنج .

بينما تم تأجيل مواجهتى سموحة مع القناة وأصحاب الجياد مع دلفى ، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى .

وتستعد مصر لإستضافة كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا