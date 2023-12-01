شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري مع الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب طارق العشري في التحضير الجيد لمباراته أمام الزمالك نظرا لأهمية وصعوبة هذه المواجهة، لاسيما بعد الانتهاء من مباراته أمام زد أمس الخميس في الجولة السابعة للدوري.
ويرغب طارق العشري في احتواء غضب اللاعبين البدلاء، والبعيدين عن المشاركة الأساسية ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات القادمة، شريطة أن يجتهدوا في التدريبات، ويقدموا كل ما لديهم من أجل إقناع الجهاز الفني بأحقيتهم في الحصول على الفرصة.
على جانب آخر، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".
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