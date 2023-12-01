شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكره المصغر بعد اختبار 50 لاعبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض معسكره المغلق المصغر الذى استمر لمدة 48 ساعة فقط، لاختبار أكبر عدد من اللاعبين فى مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دورى المحترفين فى هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر، يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا غدا وبعد غد على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

واستدعى الجهاز الفنى 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الأهلى والزمالك وزد والمصرى والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، انبى، طلائع الجيش،فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربى وديروط والمدينة المنورة وبنى سويف، وادى دجلة، المنصورة، بورتو السويس.

وسبق واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.

وواصل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة متابعة مباريات دورى الجمهورية فى إطار خطته لمشاهدة جميع اللاعبين واختيار الأفضل منهم لإرتداء قميص المنتخب، حيث يسعى وائل رياض لمتابعة جميع مباريات دورى الجمهورية والمناطق لمشاهدة اللاعبين عن قرب واختيار الأفضل منهم لمعسكرات المنتخب.