مصر تنافس 9 دول عربية للفوز بمقعد عضوية المجلس العالمي للاعبين القادة

ياسر رشاد - القاهرة - عقب افتتاح الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 10:08 ص 12/1/2023 10:08:16 AM

تشهد مدينة القاهرة يوم 3 ديسمبر الجاري والذى يوافق احتفالات العالم باليوم العالمي للمعاق، انتخابات المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص على 3 مناصب ( عضو المجلس العالمي لمداخلات اللاعبين القادة- رئيس المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة و نائب رئيس المجلس ) للأربع سنوات القادمة 2024-2027.

ويأتي ذلك عقب قيام المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح أعمال مؤتمري المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد و المؤتمر الإقليمي للشباب القادة.



ويشارك في الانتخابات من مصر محمد صلاح ، ومن المغرب إيمان بويسان،ومن لبنان أحمد شرف ، ومن الاردن مجد الهنداوي، و من الكويت عبدالله المطيري، ومن عمان كريمة بنت علي القاسمية، ومن السعودية هبة بنت عبد العزيز الغراب ،ومن الامارات هدى كرم بلوشي، و من البحرين عبدالله عارف ، ، من البحرين عبدالله عارف.

وكانت وفود عشر دول عربية هم مصر ، الكويت ، الامارات ، المغرب ، البحرين ، الاردن ، عمان ، لبنان ، السعودية وموريتانيا وهما البرنامجان الجديدان اللذان انضما للمجلس، وعقب وصولهم للقاهرة في الأول من ديسمبر قد بدأت حملتهم الانتخابية ، وتم إغلاق باب الترشح يوم 2 ديسمبر وقبل انطلاق الانتخابية سيقوم اللاعب القائد يوسف رمضان العضو الحالي في المجلس الإقليمي والمجلس العالمي للاعبين القادة بشرح الأدوار والتوقعات وأفضل الممارسات والتحديات للمجلس مع مقدمة عن القيادة الموحدة، و سيقوم اللاعبون القادة المهتمون على تقديم عرض تسويقي لهم للترشح الى 3 ادوار متاحة الرئيس المحتمل للمجلس الجديد، نائب رئيس وعضو في المجلس العالمي للاعبين القادة .

وصرحت نهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة بأنه بخلو مقعد عضو المجلس العالمي للاعبين القادة الذي كان يشغله المصري يوسف رمضان سيتم اختيار لاعب من الدول العشر المشاركة في هذا الاجتماع هي: مصر ، الكويت ، الامارات ، المغرب ، البحرين ، الاردن ، عمان ، لبنان ، السعودية وموريتانيا للفوز بهذا المقعد. وأشارت جاب الله إلى أنه خلال جلسة من جلسات الاجتماعات سوف تتاح الفرصة لكل لاعب للتعريف الكامل بنفسه والتحدث عن طموحاته وأحلامه وما يريد من هذا المجلس والدور الذى يمكن ان يلعبه وخاصة انه يتكون من لاعبين من مناطق العالم السبع، مؤكدة أن يوسف رمضان سوف يتحدث عن المجلس العالمي ودوره وما قام به خلال فترة عضويته، وخاصة ان هذا العام الماضي قد شهد انعقاد المؤتمر العالمي للاعبين القادة في المانيا مواكبا لعالمية برلين بحضور لاعبين قادة من مختلف دول العالم، ومن ثم كان من المهم قبل اختيار عضو المجلس العالمي الجديد الاستماع الى ممثل المنطقة في المجلس العالمي، وفتح باب الترشح لهذه العضوية من بين اللاعبين القادة المشاركين في هذا الاجتماع.