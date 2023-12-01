وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالتنويج ببطولة أفريقيا 3X3 للناشئين والتأهل للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تهنئة لمنتخبي الناشئين والناشئات بعد الفوز بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، التي أقيمت منافساتها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي المتميز للاعبي ولاعبات الناشئين والناشئات، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بلقب البطولة، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنياً التوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة مشاركاتها القارية والدولية.

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 × 3 المؤهلة للأولمبياد

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 × 3 رجال وسيدات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 3 ديسمبر الجاري .

ويلعب منتخب مصر مع كل من منتخب أوغندا ومنتخب الجزائر ومنتخب السنغال، بينما يلعب منتخب السيدات مع منتخبات مالي والجزائر واوغندا والسنغال.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد و وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

ويتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 17 سنة قد حصدا لقب البطولة الإفريقية لمنافسات 3×3 التي أقيمت أمس على مضمار الدراجات باستاد القاهرة.

وحقق منتخب الناشئين اللقب بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 11 / 17، في حين فاز منتخب الناشئات بلقب بطولة أفريقيا على حساب المنتخب الجزائرى.

وضمت قائمة منتخب الناشئين في البطولة كل من: عمر عصام، وعمر حاتم، ومحمد طارق، وعمر البابلاوي، بقيادة ياسر أبو الفتوح مديرا فنيا، بينما ضمت قائمة منتخب الناشئات كل من: خديجة عثمان، وعائشة سالم، وهاجر صهيب، بالإضافة إلى جود محمد بقيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.