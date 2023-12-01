بعثة مودرن فيوتشر تطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت منذ قليل بعثة فريق مودرن فيوتشر، مطار القاهرة في طريقها إلى ليبيا، استعداداً لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على فريق الهلال الليبي، الأحد المقبل، على ملعب ستاد شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.