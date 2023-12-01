كولر يحسم موقفه من التعاقد مع قناص غانا

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي موقفه من التعاقد مع اللاعب جوناثان سواه مهاجم نادي ميدياما الغاني في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية أن كولر شدد على ضرورة ضم صفقة من العيار الثقيل في مركز المهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضاف سعيد في تصريحاته أن كولر رفض بصورة قاطعة فكرة التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، والذي ارتبط اسمه بالمارد الأحمر في الفترة الحالية.

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وأوضح أن المدرب السويسري يرى بعدم التعجل بضم مهاجم ميديام مؤكدًا أن الوقت لا يزال أمام مسؤولي الفريق الأحمر لجلب صفقة قوية في يناير.

وأنهى حديثه” كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة”.