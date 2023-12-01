3 صفقات نارية على رادار الزمالك في الشتاء

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع عدد من اللاعبين داخل الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوفه.

ويبحث مسئولو الزمالك برئاسة حسين لبيب في الفترة الحالية عن التعاقد مع لاعبين ذو إمكانيات وقدرات فنية وبدنية قوية وذلك حال انتهاء أزمة رفع القيد عن النادي من جانب الاتحاد الدولي”فيفا”.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية إن مسؤولي الزمالك دخلوا في مفاوضات قوية مع الثلاثي محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وناصر ماهر لاعب نادى مودرن فيوتشر وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمي انبي.

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ويطمح مسئولو الفارس الأبيض إلى حسم التعاقد مع 3 لاعبين في الفترة الحالية لتعزيز صفوفه في الموسم الحالي خاصًة بعد فشله في إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي بسبب أزمة القيد

ويستعد الزمالك لملاقاة نادي سوار الغينى في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.