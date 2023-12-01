الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سوار الغيني



محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سوار الغيني المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني بعد غدا الأحد، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد السلام.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل أول أمس الأربعاء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.