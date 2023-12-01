شوبير ينهي الجدل بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو.. ورد الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة دخول نادي الشباب السعودي في مفاوضات مع نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس: "سمعت بعودة المفاوضات من جانب فريق الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك".

أكمل "شوبير": "رد رئيس النادي السعودي حول حقيقة تفاوض ناديه لضم أحمد سيد زيزو كان عدم تأكيد المعلومة أو نفي هذا الأمر وهو ما يعني أن هناك جديد".

أضاف: "وفي المقابل ، الزمالك ينفي كل شئ ويؤكد لا يوجد أي عرض للاعب ولا حتى مفاوضات شفهية، حتى الآن".

وكان نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات لضم أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن نادي الزمالك تمسك باستمراره ورفض رحيله.