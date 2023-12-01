شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحتوى أزمة التدوير فى الأهلى قبل مواجهة يانج بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بشأن سياسته الأخيرة في إجراء تغييرات مُستمرة على تشكيل الفريق خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً، وحرص المدير الفني على التحدث مع لاعبي الأهلي عقب مباراة سموحة الأخيرة في الدوري الممتاز وأكد لهم أن عدم ثبات التشكيل يعود إلى ضغط المباريات والغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن. فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

وشدد كولر للاعبين على إنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم وأن التغيير الدائم في التشكيل وعدم الإعتماد على مجموعة ثابتة من اللاعبين ليس تقليلاً من اي لاعب بالفريق بقدر ما هو رغبة من الجهاز الفني في الحفاظ على جميع اللاعبين وحمايتهم من الإصابات نتيجة ضغط المباريات حتى يستفيد الفريق من جميع اللاعبين المُقيّيدين في القائمة المحلية والأفريقية.

وأوضح المدير الفني للاعبي الأهلي أنه لا يشغل تفكيره بما يُثار في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي من إنتقاد لفكرة الروتيشن أو التدوير ، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن تطبيق هذا الفكر خاصة في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق الفترة الحالية.