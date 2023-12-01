شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزانيفي الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تنزانيا لمناقشة التدريبات الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء غدس على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.