شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وهانى يتحدثان عن مباراة يانج أفريكانز.. والدماطى يجتمع مع خالد بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ومحمد هانى المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويعقد المؤتمر الصحفي في العاشرة صباح اليوم، للحديث عن المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وعقد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، عدة جلسات مع خالد بيبو، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الإداي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدماطي على التواصل مع طاقم السفارة المصرية في تنزانيا للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب التنزاني لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.



