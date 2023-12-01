3 مباريات قوية فى ختام مواجهات الجولة السابعة بدوري nile

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يلتقي المصري مع إنبي في الرابعة من عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile ) .

وتُعد مباراة اليوم قوية للفريقين ،فالفريق البترولي بقيادة مدربه تامر مصطفى يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة ، وسجل لاعبيه 6 أهاف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

أما المصري بقيادة مدربه علي ماهر فيتطلع لتحسين ترتيبه في جدول الدوري حيث يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة المصري وانبي اليوم في الدوري المصري (دوري nile) مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.