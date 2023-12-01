شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة مصطفى عسل فى نصف نهائي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفاز علي فرج في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 12-10, 11-7.

ويلتقي علي فرج في الدور نصف النهائي مع مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، وكان الأخير قد تأهل لنصف النهائي، بعد الفوز في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن، والذي انسحب من اللقاء للإصابة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 16 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 4-0 retired.

ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربي، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.