الأهلي يواجه سكر قوص في كأس السلة .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أولي مبارياته في بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.

وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أتخطي عقبة فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات نصف النهائي.