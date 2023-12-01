ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة الـ سلة «رجال» بالنادي الأهلي أولي مبارياته في بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وسكر قوص في كأس مصر للسلة



و تبدأ المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.

وحرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ سلة الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

