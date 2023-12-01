الهلال يصطدم مع الترجي وبلوزداد يواجه ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة مباراتين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بين الهلال السوداني والترجي التونسي، آخرى تجمع ميدياما الغاني مع شباب بلوزداد الجزائري.

يستعد الهلال السوداني لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة على ملعب الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الهلال والترجي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

على الجانب الآخر، يلتقي ميدياما الغاني مع شباب بلوزداد اليوم الجمعة على ملعب TNA بارك في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ المباراة بين ميدياما وشباب بلوزداد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وكان الهلال خسر في مباراته الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف، فيما فاز الترجي على النجم الساحلي بهدفين نظيفين.

فيما خسر ميدياما الغاني أمام الأهلي بثلاث أهداف نظيفة، بينما أنتصر شباب بلوزداد على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلفه بيترو أتلتيكو بنفس عدد النقاط، فيما يظل الهلال والنجم الساحلي دون نقاط.

فيما فشل ميدياما ويانج أفريكانز في تحقيق الثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، ويتصدر المجموعة الأهلي خلفه بلوزداد.

