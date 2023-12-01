الليلة .. الهلال يستضيف النصر في قمة نارية بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية صوب إستا الملك فهد الدولي وذلك لمتابعة القمة المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال بغريمه التقليدي النصر في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يدخل فريق الهلال قمة اليوم وهويحتل صدارة جدول ترتيب دوري رشن برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة .

وحقق الهلال فوزًا تاريخيًا عى نظيره الحزم بنيجة 9-0 ، هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في تاريخ دوري روشن السعودي.

على الجانب الأخر فاز النصر على نظيره فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجوولة الماضية من عمر البطولة.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر



تشير نتائج المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى تفوق الهلال بتسجيله 40 انتصارًا بمعدل تهديفي بلغ 146 هدفًا، مقابل 30انتصارًا للنصر بمعدل تهديفي 114 هدفًا، في حين كتب التعادل نتيجة 30 مباراة أخرى بينهما.

ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تتسم مواجهات الهلال والنصر في السنوات الأخيرة، بالزخم الجماهيري والإعلامي الكبير، جعله واحدة من أقوى ديربيات الكرة على مستوى العالم، بعد استقطاب أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الصيف الماضي.