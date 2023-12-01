أهلي 2009 يستضيف بتروجت في بطولة الجمهورية .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة مع ضيفه بتروجت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٢٥ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وخسر أهلي ٢٠٠٩ أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، وتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١ وفاز بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع فيوتشر ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.