موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته لمواجهة سوار الغينى في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

وفاز الزمالك على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. استطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.





موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام سوار الغينى فى التاسعة مساء الأحد باستاد السلام فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.





مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

الجولة الثانية: الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر 2023. الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 10 ديسمبر 2023. الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023. الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024 الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

جدول مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024





القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.