شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للزمالك لضم صفقات جديدة.. أبرزها "بلاش عواجيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الزمالك قرر تأجيل التفاوض مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين إنهاء أزمة إيقاف القيد، إلا أن هناك شروطاً حددها المجلس بالتنسيق مع الجهاز الفني، يجب توافرها فى اللاعبين المقرر التفاوض معهم سواء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتقالات الصيفية.

الابتعاد عن العواجيز

من أهم الشروط التى وضعها محلس الإدارة الابتعاد عن التعاقد مع لاعبين كبار السن، على أن يكون اللاعب صغير السن، حتى يكون أمامه فرصة لتقديم أفضل مستوى، بالإضافة إلى ضمان استفادة الفريق به مستقبلا، وليكون لديه لياقة عالية.

لاعبون بأقل تكلفة

ومن بين الشروط التي تم تحديدها أن يكون اللاعب عقده منتهى مع فريقه، أو قارب على الانتهاء، لتكون صفقة مجانية فى ظل الظروف التي يمر بها النادى، أو تكون صفقة بمقابل مادى يتناسب مع سقف التعاقدات التى وضعها النادى خلال الفترة المقبلة.

عدم التقييم السريع

ومن الشروط أيضا عدم التسرع فى الحكم على الصفقة المطلوب التعاقد معها، خاصة أن تألق لاعب فى مباراة أو أكثر قليلا ليس معياراً للحكم على مستوى اللاعب، كما أن التألق فى مباراة قد يكون تذبذب فى مستواه أو تألق مؤقت، وهو ما لا يفيد الفريق فى أى بطولة وسيكون النادى قد تورط فى الصفقة

ويسعى مجلس الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت حتى يتم الدخول فى مفاوضات مع لاعبين جدد في المراكز التى تحتاج تدعيماً، إضافة إلى ملف التجديد مع لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير.