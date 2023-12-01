شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى جاهز لمواجهة يانج أفريكانز.. ونحترم كل المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه جاهز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني فى المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة من مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح فى تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدا.

وتابع، «شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه حاملا للقب بطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر».

وأوضح مدرب الأهلى أن «كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي».