شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول وآخر مران للأهلي فى تنزانيا استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لفريق الكرة خلال وصوله إلى ملعب بنيامين مكابا الوطني، بمدينة دار السلام وفيديو لمران الفريق الأول والأخير فى تنزانيا استعداداً لخوض مباراة يانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن .

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة حيث خاض الفريق مراناً صباح أمس بالتتش قبل بدء رحلة السفر إلى تنزانيا.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.