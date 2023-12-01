شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول وآخر مران للأهلي فى تنزانيا استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لفريق الكرة خلال وصوله إلى ملعب بنيامين مكابا الوطني، بمدينة دار السلام وفيديو لمران الفريق الأول والأخير فى تنزانيا استعداداً لخوض مباراة يانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة.
فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.
ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة حيث خاض الفريق مراناً صباح أمس بالتتش قبل بدء رحلة السفر إلى تنزانيا.
وفاز الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.
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