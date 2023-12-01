شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني عن مواجهة يانج أفريكانز: هدفنا 3 نقاط رغم الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد هاني أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف هانى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، «بالتأكيد نسعى للفوز فى مباراة الغد خارج الأرض، وهى مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».

وأشار هاني إلى أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرارا على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة.

ولفت إلى أن الأهلي يشارك فى أكثر من بطولة ما يسبب حالة من الإجهاد خاصة مع تواجد مجموعة من اللاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية.

وأكد هانى أن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات تعودوا على مواجهة هذه الصعاب، مشدداً على أن الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن .