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الامارات | صديق محمد صلاح.. وسائقه الخاص!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صديق محمد صلاح.. وسائقه الخاص! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المصري محمد صلاح نجم عن صديق مقرب كان له دور في مسيرته وتحفيزه عندما كان يضع أولى خطواته في مع فريق فيورنتينا قادماً من في فبراير 2015 على سبيل الإعارة.

وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه شبكة "سكاي سبورتس" إن الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز الذي تشارك مع صلاح غرف تبديل الملابس في فيورنتينا كان أحد شركاء نجاحه في الملاعب، ووصفه بأنه أحد "أكثر اللاعبين جنوناً" الذين زاملهم في مسيرته.

وأوضح صلاح: "عائلتي كانت في لندن في ذلك التوقيت، وكنا وحيدين أنا وهو، لذلك فقد كان سائقي الخاص في ذلك التوقيت".

وأضاف: "لطالما تظاهر بأن لغته الإيطالية كانت أفضل، لكن الكل يعلم أن هذا ليس حقيقيا، لقد كان شخصا رائعا وبقينا على تواصل بعد ذلك".

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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