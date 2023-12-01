مدرب شعب إب: جاهزون للإياب وندعو جمهورنا للمساندة الكبيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عادل المنصوب، مدرب فريق شعب إب، جاهزية عنيد اللواء الأخضر لمرحلة إياب الدوري التنشيطي لأندية الدرجة الأولى والتي ستنطلق في الرابع عشر من ديسمبر وتستمر حتى الأول من يناير القادم.



ويستهل الشعب أولى مبارياته مع فحمان أبين يوم الخامس عشر من ديسمبر في ملعب ٢٢ مايو بالعاصمة صنعاء ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي لُعبت مبارياتها في الذهاب في الملعب الأولمبي بمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت.



وكان فحمان فاز في الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد.



ويحتل العنيد المركز الخامس بأربع نقاط وهو نفس رصيد فريق اليرموك لكنه يتفوّق عليه بفارق الأهداف، بينما يتصدّر المجموعة فريق الوحدة من صنعاء بعشر نقاط يليه فحمان بتسع نقاط وهو بطل نسخة ٢٠٢١ ثم شعب حضرموت بثمان نقاط وبعده مباشره جاره سلام الغرفة بسبع نقاط.



وقبيل أيام من انطلاق مرحلة الإياب، طمأن المنصوب في تصريح صحفي، جماهير فريقه بالتأكيد على "أننا في حالة جهوزية تامة من جميع النواحي وعززنا الفريق بلاعبين جيدين من أبناء النادي وبعض اللاعبين المحترفين المحليين".



وأكد المنصوب الذي تولى قيادة الفريق قبل جولة واحدة من مرحلة الذهاب، أن هذا الاستعداد كان نتيجة "تعاون الجميع"، متمنيا من جمهور العنيد وخاصة في العاصمة صنعاء أن يلعبوا دور "اللاعب الثاني عشر من حيث التشجيع والمؤازرة للفريق".



وختم مدرب شعب إب تصريحه قائلا "أتمنى وأدعو الله لنا التوفيق وذلك بتحقيق النتائج التي ترضي الطموح للجميع".



وتجري مسابقة الدوري بنظام التجمع في مجموعتين ذهابا وإيابا بين 12 فريقا تمثل فرق الدرجة الأولى، علما أن فريقي الصقر والطليعة من تعز، أعلنا انسحابهما قبل انطلاق البطولة، بسبب الخلاف مع قيادة الاتحاد حول العديد من الأمور التنظيمية والإدارية، وقد أقرّ الاتحاد هبوطهما للدرجة الثانية.



يشار إلى أن الشعب فاز بلقب الدوري الموحد (بعد إعادة تحقيق الوحدة) ثلاث مرات آخرها عام ٢٠١٢ واحتفظ بالدرع للأبد، وفاز بكأس الرئيس مرتين وكأس السوبر مرة آخرها عام ٢٠١٣.

