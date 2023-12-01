رئيس لجنة الحكام السابق: البطاقة الخضراء والطرد المؤقت سيتم تطبيقه في كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد، عن التعديلات المرتقبة والجديدة في عالم كرة القدم، والتي من المرتقب أن تطبق بداية من العام المقبل.

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وقال أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، دعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات خلال الاجتماع السنوي، يوم الثلاثاء.

وأضاف، أن المجلس ساند مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة وتم الاتفاق أيضا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة.

وأكمل، أنه شهد الطرد المؤقت تنفيذا ناجحا في بعض مسابقات كرة القدم غير الإحترافية.

وتابع، سيتم النظر في المقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في مارس وسيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من أول يوليو 2024.

وأشار إلى، اتفق الأعضاء أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار.

وأردف، أن الاجتماع ناقش استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات.

وأتم، أن المجلس وافق أيضا على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد والذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.