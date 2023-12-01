تشكيل ضمك المتوقع لمباراة الفيحاء في دوري روشن ..عودة طارق حامد

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مساء اليوم الجمعة بنظيره الفيحاء في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.
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وقرر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك إعادة طارق حامد لتشكيل الفريق ، وذلك بعد إنتهاء عقوبة الإيقاف التي غاب على اثرها لثلاثة مباريات.
تشكيل ضمك المتوقع في مباراة الفيحاء اليوم..
في حراسة المرمى: مصطفى زغبة
خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.
خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.
وفي الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.
والجدير بالذكر أن ضمك يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة ، فيما يتواجد فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.