وحيد كامل: لم اتوج ببطولة مع الأهلي وشهرتي بسبب الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لاعب الأهلي والزمالك السابق وحيد كامل، عن أفضل فتراته في المستطيل الأخضر خلال مسيرته الكروية.

وتابع كامل في تصريحاته لـ «ملعب الشمس»، إنه تواجد في الأهلي 4 مواسم قبل انتقاله للغريم التقليدي الزمالك.

وأضاف، أنه لم يحصد في طوال هذه الفترة أي بطولة مع المارد الأحمر.

وواصل، بينما تواجدت في الزمالك 7 مواسم توجت بالعديد من البطولات، والقلعة البيضاء لها الفضل الكبير في شهرتي.

في سياق آخر، حضر السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة الأهلي ورئيس البعثة، على الاطمئنان خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

وأستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.