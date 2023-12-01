سفير مصر في تنزانيا يدعم الأهلي خلال المران

ياسر رشاد - القاهرة - حضر السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة الأهلي ورئيس البعثة، على الاطمئنان خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

وأستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

في سياق آخر، أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وتابع محمد هاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».

