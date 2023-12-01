فلاهوفيتش وكييزا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مونزا بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق يوفنتوس بنظيره مونزا مساء اليوم الجمعة على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جاتي، بريمير، روجاني.

في خط الوسط: كامبياسو، مكيني، لوكاتيلي، رابيوت، كوستيتش.

في خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.

يحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.