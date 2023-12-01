كولر يعلق على مواجهة الاهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على المباراة المرتقبة أمام نادي يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي بقيادة كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه يانج أفريكانز التنزاني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا غدًا السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وستبدأ انطلاقة مواجهة المارد الأحمر أمام الفريق التنزاني غدًا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة ” مستعدين لملاقاة يانج أفريكانز حيث سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز رغم أنه المنافس قوي للغاية”.

اقرأ أيضًا: تعليق مفاجئ من فرج عامر بعد غياب كهربا عن مباراة الاهلي وسموحة

وتابع كولر في تصريحاته أن نتائج يانج أفريكانز قدم نتائج إيجابية الفترة الأخيرة مشددًا على أنه يطمح تقديم كل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

وأضاف المدرب السويسري ” شهد اخر 3 لقاءات للفريق التنزاني ولكن لم أنظر لنتائج الفريق في الماضي ووصولهم إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي”.

وأتم كولر حديثه” هدف االاهلي بشكل دائم الفوز بكل مباراة، ومن المحتمل أن ذلك لم يحدث في كل لقاء لأن هذا حال كرة القدم ولكن شخصية الفريق القاهري تجعلنا دخول كل مواجهة من أجل الانتصار فقط”.