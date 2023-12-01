برشلونة يخطط للتوقيع مع صفقتين في يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع صفقتين بشكل نهائي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتواجد برشلونة الذي يقوده فنيًا تشافي هيرنانديز في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثالث أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن برشلونة يدرس بقوة دفع قيمة كل من جواو كانسيلو وجواو فيليكس في يناير ليصبح التعاقد معهمًا بشكل نهائي.

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وكان الفريق الكتالوني قد تعاقد مع الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو من مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تعاقد البرسا مع كانسيلو ستحاول إدارة البلوجرانا تخفيض المبلغ من 25 مليون يورو إلى 15 مليون.

في المقابل في حال شراء فيليكس بصورة نهائية من جانب برشلونة سيقوم بتقييم فكرة ادراج لاعبًا ضمن الصفقة لتخفيض قيمتها.