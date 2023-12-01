تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف العميد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”ليفربول إيكو” فإن محمد صلاح يمتلك حتى هذه اللحظة 13 هدفًا في الموسم الحالي سيتبقى له عام على عقده بحلول الصيف المقبل.

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وأشارت إلى إلى أنه قد يكون من الأفضل تجاهل العروض المالية الضخمة التي يتلقاها من الدوري السعودي وعليه تجهيز ذاته على أن يكون رجل الريدز الرئيسي مجددًا.

وأصبح محمد صلاح على بعد هدف واحدًا فقط من الوصول للهدف الـ200 مع الريدز فى جميع المسابقات، بعدما أحرز هدفًا في انتصار فريقه على لاسك لينز النمساوي ببطولة الدوري الأوروبي.