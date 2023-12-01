موعد مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار وعشاق الكرة الأفريقية نحو المباراة التي تجمع بين النادي الاهلي أمام منافسه يانج أفريكانز في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الاهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال.

ويطمح المارد الأحمر إلى اقتناص الفوز أمام بطل تنزانيا من أجل مواصلة اعتلائه صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا لزيادة فرصه تأهله لدور الثاني.

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موعد مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز.

يلتقي الفريق الأحمر أمام نظيره التنزاني غدًا السبت الموافق 2 ديسمبر الحالي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت” القطرية كونها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

في خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وصلاح محسن.