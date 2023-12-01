دفعة قوية لـ النصر قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي

تلقى نادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو دفعة قوية في الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على منافسه الهلال ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا نجم وسط النصر قد شارك في مران النصر الأخير بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا: كولر يعلق على مواجهة الاهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويتجه المدرب البرتغالي كاسترو إلى الدفع باللاعب الفرنسي في التشكيل الأساسي للعالمي إلى جوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو وذلك بدلًا من عبد الله الخيبري.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بينما يأتي النصر في وصافة الترتيب بفارق 4 نقاط حيث يحمل في جعبته 34 نقطة.