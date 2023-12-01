إعلامي يكشف تحرك الزمالك بقوة لخطف عمر كمال من الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تحرك نادي الزمالك، والدخول في مفاوضات قوية لضم عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد عمر كمال مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ودخل النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد معه.

قال إبراهيم عبدالجواد خلال تقديمه برنامجه على قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك دخل بقوة في صفقة عمر كمال عبد الواحد لضمه من مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

أضاف: "أحد اهم أهداف إدارة الزمالك، هو التعاقد مع عمر كمال والأمور الماليه ستحسم انتقال اللاعب سواء للزمالك أو الأهلي".

أكمل: "عمر كمال سينظر في وجهته المقبلة، إلى ناحيه مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الذي سيذهب له، وسوف تشهد الفترة المقبلة حسم الأمور".