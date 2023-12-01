رسميا.. السعودية تستضيف مرحلة النخبة من بطولة دوري أبطال آسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قرار جديد سيسعد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخ الثلاث المقبلة.

وقال الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم إقامة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا لمدة 3 نسخ في السعودية، بدءا من الموسم المقبل، وحتى موسم 2028-2029.

وسيقام نظام البطولة من 24 فريقا، 12 من الغرب ومثلهم من الشرق، على أن تكون منفصلة بنظام الدوري، يتأهل منهم 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية.

وسيكون دوري 12 من الشرق ودوري آخر 12 من الغرب، والمتأهلين 16 فريقا، ودور ربع النهائي ونصف النهائي سيكون في السعودية، من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب.

وستكون النسخة المقبلة هي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وستقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو، ويحصل الفائز على جائزة هي الأكبر على الإطلاق، حيث تصل إلى 12 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 6 ملايين دولار، 3 أضعاف الجائزة الحالية.

وفي وقت سابق، نافس الاتحاد العراقي نظيره السعودي على استضافة مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، لمدة موسمين على الأقل، وتم اختيار الجانب السعودي بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة، إلى جانب العناصر العملياتية الأخرى المطلوبة لاستضافة أهم بطولات القارة على مستوى الأندية.