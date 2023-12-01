الامارات | انطلاق بطولة طيران الإمارات لـ"سباعيات دبي للرجبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي النسخة السنوية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم. ومع موعد انطلاق فعاليات بطولة طيران الإمارات، حرص قادة أفضل الفرق في العالم على تحقيق إنجازاً كبيراً من خلال أحدث أعجوبة معمارية وهندسية في دبي "ون زعبيل"، إيذاناً بانطلاق سلسلة (إتش إس بي سي سفنز) بحلتها الجديدة في دبي هذا الأسبوع.

واستطاع المشاركون من قادة الفرق صعود أطول مبنى أفقي معلق في السماء، وتم تصويرهم لالتقاط صور للفرق التي تمثل دولهم.

من المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى الأحد المقبل. ومع إعلان يوم الاثنين عطلة رسمية، قام منظمو المهرجان بتمديد احتفالات ليلة الأحد من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 11:45 مساءً.