الامارات | دوري التنس العالمي يكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو دوري التنس العالمي اليوم عن الأسماء العشرة الأخيرة لمحترفي التنس العالميين المشاركين في موسمه الثاني، إلى جانب الإعلان أيضاً عن تشكيلة الفرق الأربعة التي ستتنافس فيما بينها في ديسمبر الحالي في أبوظبي. ومع اقتراب انطلاق فعاليات النسخة القادمة من البطولة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أكد المنظمون أن كلاً من اللاعب هوبرت هوركاتش (المصنّف 9 عالمياً)، وتايلور فريتز (المصنف 10 عالمياً)، وكاسبر رود (المصنّف 11 عالمياً)، سيشاركون في منافسات البطولة التي تقام من 21 إلى 24 ديسمبر، إلى جانب كل من غريغور ديمتروف وفرانسيس تيافوي، المصنّفان 14 و16 عالمياً على الترتيب.

كما تشهد البطولة أيضاً مشاركة كل من كارولين غارسيا (المصنفة 20 عالمياً)، وصوفيا كينين (المصنفة 34 عالمياً)، وليلى فرنانديز (المصنفة 36 عالمياً)، إلى جانب كل من الإسبانية بولا بادوسا واللاعبة ذات الـ16 ربيعاً، ميرا أندريفا. وينضم هؤلاء اللاعبون واللاعبات إلى قائمة نجوم التنس الذين أعلن منظمو دوري التنس العالمي سابقاً عن مشاركتهم في هذا الموسم، والتي تضم كلّاً من إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً للاعبات التنس المحترفات وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ودانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً للاعبي التنس المحترفين، وأرينا سابالينكا، المصنّفة الثانية عالمياً، ويلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالمياً وحاملة لقب بطولة ويمبلدون 2022، إلى جانب آندريه روبليف، المصنّف الخامس عالمياً، وستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف السادس عالمياً.

وأعلن المنظمون أيضاً عن الفرق الأربعة مع تشكيلة اللاعبين لكل منها، إذ ستتولى سابالينكا لأول مرة قيادة فريق في البطولة وهو فريق "إس جي مافريكس كايتس"، وينضم إليها كل من تسيتسيباس وبادوسا وديمتروف، في حين يتولى روبرت ليندستيد تدريب الفريق.

أما فريق "إيجلز"، فسيضم كلاً من ميدفيديف وروبليف وأندريفا وكينين، تحت إشراف المدرب جون لافني دي ياغر. وبالسنبة لفريق "هونر إف إكس فالكونز"، فسيضم تشكليلة مميزة من نجوم التنس تضم ريباكينا وتيافوي وفرنانديز وفريتز، في حين سيتولى كريس غروش تدريبهم.

وفي ما يتعلق بالفريق الأخير "هوكس"، فسيضم في صفوفه كلاً من شفيونتيك وهوركاتش وغارسيا ورود، ويتولى تدريبهم سيمون أسبيلين.