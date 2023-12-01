الامارات | "جائزة الشارقة" للزوارق السريعة تشهد تعديلات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "UIM F1H2O" الجهة المروجة والمنظمة لجولات بطولة العالم للزوارق السريعة، عن تعديلات جديدة، ستطرأ على جولة "جائزة الشارقة الكبرى"، والتي ستقام على بحيرة خالد بين 8 و10 ديسمبر الحالي.

وتطال التعديلات نظام التأهل وتحديد شبكة انطلاق الزوارق على السباق الختامي في روزنامة الموسم الحالي للبطولة. وشملت إضافة سباقين لـ "السرعة" أو ما يعرف بـ "سبرينت رايس" على روزنامة ثاني أيام الحدث، يهدفان إلى منح السائقين المزيد من الوقت لتحسين موقعهم على شبكة انطلاق السباق الرئيس.

وسبق للجنة المنظمة لبطولة العالم اختبار هذه التعديلات، على هامش جولة "الجائزة الكبرى إيطاليا" التي أقيمت في جزيرة سردينيا، بهدف تلبية احتياجات الزوارق الـ 20 المنافسة على لقب الجولة، قبل أن يتم اعتمادها رسمياً في الجولة الختامية في الشارقة.