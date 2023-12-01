الامارات | موعد قرعة كأس أوروبا «ألمانيا 2024».. وتصنيف المنتخبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب عشاق كرة القدم سحب قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها المانيا من 14 يونيو الى 14 يوليو المقبلين، المقررة غداً السبت، في مدينة هامبورغ الشمالية ثاني أكبر المدن الالمانية.

ويمثل هذا الحدث بداية العد العكسي للمنتخبات الـ20 التي تأهلت حتى الآن إلى جانب ألمانيا المضيفة بالاضافة الى ثلاثة منتخبات إضافية ستنضم اليها في مارس المقبل في الملحق المؤهل الى النهائيات.

وزعت المنتخبات على أربعة مستويات على الشكل التالي:

المستوى الأول: ألمانيا (مضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا

المستوى الثاني: المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا

المستوى الثالث: هولندا، اسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، تشيكيا

المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، الفائز بالملحق الأول، الفائز بالملحق الثاني، الفائز بالملحق الثالث.