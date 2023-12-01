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سفير مصر فى موريتانيا يستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة نواذيبو بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء السفارة المصرية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط على استقبال بعثة نادي بيراميدز فى المطار، استعدادا لخوض مباراة نواذيبو فى إطار مباريات دوري الأبطال.

 

ووصلت بعثة بيراميدز العاصمة نواكشوط مساء الأربعاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نواذيبو الموريتاني، والمحدد لها عصر السبت فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان فى استقبال البعثة، التي يترأسها ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، السفير سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، والسفير محمود بيومي القنصل المصري بنواكشوط، وباقى أعضاء السفارة.

 

وأقام السفير حفل عشاء بمقر إقامته للترحيب ببعثة بيراميدز، حضره ممدوح عيد رئيس النادي وبصحبته عمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

 

من جانبه عبر ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة السبت المهمة في مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية، وقام بإهداء السفير درع النادي للتعبير عن امتنانه وشكره العميق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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