شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا يحضر مران الأهلي استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر فى تنزانيا، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التى تجمع الفريقين غدا، السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها فى السادسة مساء غدا السبت.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

واستهل الأهلى مشواره فى دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن فى اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا فى رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن .

فيما استبعد كولر كلا من، أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة حيث خاض الفريق مراناً صباح أمس بالتتش قبل بدء رحلة السفر إلى تنزانيا.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.