شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكره المفتوح بمشاركة 50 لاعباً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، صباح اليوم الجمعة، معسكره المفتوح الذى استمر لمدة 48 ساعة على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، بمشاركة 50 لاعبا، ويسعى الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين فى مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دورى المحترفين فى هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.

واستدعى الجهاز الفنى 50 لاعبا للمعسكر المفتوح يمثلون أندية الأهلى والزمالك وزد والمصرى والداخلية وسيراميكا وسموحة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إنبى، طلائع الجيش، فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربى وديروط والمدينة المنورة وبنى سويف، وادى دجلة، المنصورة، بورتو السويس.

وسبق واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.