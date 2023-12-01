شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 لاعبين معمرين مع أنديتهم فى "دوري NILE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين قضوا فترات طويلة مع أنديتهم في الدوري المصري "دوري NILE"، واستمروا لعدة مواسم يدافعون عن قميص ناديهم، بل ومنهم من استمر في الفريق منذ تصعيده من قطاع الناشئين وحتى الآن، ولا يزالون منتمين لأنديتهم مع اقتراب مسيرتهم في ملاعب الساحرة المستديرة من الانتهاء.

وأبرز موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص فى أرقام وإحصائيات كرة القدم، قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لأنديتهم والبقاء بين جدرانه لأطول فترة ممكنة، وجاءت القائمة كالتالي:

يتصدر عمرو موسى لاعب المصري قائمة أكثر اللاعبين ولاءً وانتماءً لناديه، حيث يدافع عن ألوان قميص الفريق البورسعيدي منذ 3801 يوماً، وأكثر اللاعبين تمثيلا لنادٍ واحد.

فيما يتواجد محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين ولاءً وانتماءً لأنديتهم، حيث يدافع عن قميص الذئاب منذ 3436 يوما، من وقت الانضمام لذئاب الجبل قادما من الأهلي، ولا يزال مستمرا معه حتى اليوم.

محمد هاني لاعب الأهلي حل فى المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين ولاءً وانتماءً لناديه، حيث لم يلعب لأى نادٍ فى مسيرته بخلاف الأهلي، ويتواجد فى الأهلي منذ 3252 يوما ويبلغ من العمر 27 عاما.

عماد حمدي لاعب الإسماعيلي يتواجد بالمركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين ولاءً لأنديتهم، حيث يدافع عن قميص الدراويش منذ 3071 يوما، ولا يزال مستمرا مع الفريق الأصفر حتى يومنا هذا.

وأخيرا يأتي شيكابالا قائد الزمالك في المركز الخامس بقائمة الأكثر ولاءً لناديه بعدما قضى بين جدران قلعة ميت عقبة 3040 يوما، حيث بدأ حياته مع الزمالك قبل أن ينتقل منه ويلعب لأكثر من نادي مثل باوك اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي والوصل الإماراتي والتعاون السعودي والإسماعيلي، ويتواجد حاليا في بيته القلعة البيضاء.