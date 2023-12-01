شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل تدعم الزمالك فى مواجهة سوار الغينى بالكونفدرالية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بـ4 عوامل قبل مواجهة سوار الغينى، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

”الخليج 365” يسلط الضوء فى السطور التالية على أبرز العوامل التي يتسلح بها الزمالك قبل موقعة سوار الغينى..

انتفاضة معتمد جمال

يمر فريق الزمالك بحالة جيدة على مستوى النتائج منذ قدوم معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، حيث حقق الفوز في أول لقاء له مع الفريق أمام بيراميدز وصعد إلى نهائي كأس مصر، وفى المواجهة الثانية فاز على أبو سليم الليبى في الجولة الأولى من الكونفدرالية، ثم فاز على مودرن فيوتشر فى الأسبوع السابع من دورى NILE.

مواصلة الانتصارات الأفريقية

ويبحث معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مواصلة الانتصارات الأفريقية أمام سوار الغينى، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام أبو سليم الليبى، خاصة أن الفوز الثانى سيضم للفريق الأبيض صدارة مجموعته، والاقتراب من الصعود للدور المقبل، والتغلب على سوء التوفيق الذى لازم الفريق طوال السنوات الماضية في دور المجموعات.

تألق نجوم الزمالك بقيادة الثلاثى زيزو والمثلوثى وأوباما

يعول معتمد جمال على ثلاثى الفريق أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما والتونسي حمزة المثلثوثى، خاصة بعد تألقهم الفترة الأخيرة وتقديمهم مستوى مع الفريق نال إعجاب الجهاز الفني والجماهير، حيث يمثل هؤلاء النجوم قوة دفعة كبيرة للفريق وزملائهم من اللاعبين، بالإضافة إلى دورهم الكبيرة في شحن المعنويات بالتعاون مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.



زيزو

الاستقرار الإدارى والفنى

يبقى العامل المهم الذى افتقده الفريق في الفترة الماضية، وتسبب في اهتزاز النتائج بعض الشئ هو غياب الاستقرار الفني والإدارة، ولكن مع تلاشى هذه الأمور وتوفر حالة من الاستقرار بات اللاعبون في حالة نفسية ومعنوية عالية، تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء التي تنتظر منهم الكثير وتعويضهم عن فقدان البطولات.